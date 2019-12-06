Futbolcular Süper Lig maçlarına bu hafta RTÜK pankartıyla çıkacak

Futbolcular, Süper Lig'in bu hafta oynanacak maçlarında sahaya "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 25 Yaşında" pankartıyla çıkacak.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, RTÜK'ün 25'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yıl içinde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu çerçevede, yeşil sahalarda bu hafta oynanacak 9 karşılaşmada rakip takımlar sahaya ellerinde RTÜK pankartıyla çıkacak.

Bugün saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak uygulama, haftanın diğer maçlarında da devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında açılacak pankartta, RTÜK logosuyla birlikte 25'inci yıl için hazırlanan özel logo ve "RTÜK 25 Yaşında... Seyirci Kalma! Paylaş ALO 178" yazısı yer alacak.

Kaynak: AA