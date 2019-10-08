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Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.

08.10.2019 17:56Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler
Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, "Fırat'ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmayı planlayan askerlerimiz için antrenman öncesi dua ettik, Türk bayrağımızı açtık. Tüm kalbimiz Mehmetçiklerimizle, Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Devletimizin yapmayı planladığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" dedi. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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