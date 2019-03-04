04 Mart 2019, 09:38
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Futbolculara Kızan Taraftarlar, Maç Sonunda Sahaya Girip Kaptandan Pazubandını Aldı

Almanya Liginde Schalke 04 taraftarları, Fortuna Düsseldorf'a karşı alınan 4-0'lık yenilgi sonrası sahaya girerek kaptan Benjamin Stambouli'nin pazubandını aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'a 4-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar faturayı Cezayir asılı Fransız futbolcu Benjamin Stambouli'ye kesti. Düsseldorf mağlubiyeti sonrası sahaya inen taraftarlar, 28 yaşındaki savunma oyuncusundan kaptanlık pazubandını aldı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Stambouli maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz bu büyük kulübün küçük oyuncularıyız. Taraftarlar kaptanlık pazubandını benden aldı ama ben bu kulüp için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Schalke 04, Almanya, Düsselldorf, Spor


YORUMLAR (5)
TUNÇ06: YARIŞMANIN OLDUĞU HER MAÇ DA BAHİS OLUR VE KAZANAN DA BELLİDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
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BABALOVİSKİ : Futbol tehlike taraftar çok tehlikeli
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FATİH: Bahis pesinde kosan dingiller hem gunaha giriyor hem paranizdan oluyorsunuz şike her yerde uyanin artik tovbe edin
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TOLGA BABA: FORVET DEFANSA GELMİYOSA DEFANS NE YAPSIN
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