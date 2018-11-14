"Futbolculara Ödenen Para Çok" Diyen Mbappe, PSG'den Yıllık 50 Milyon Euro İstedi

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, İsviçre basınına verdiği röportajında kendisi için ödenen ve Fransız kulübünden kazandığı para ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Football Leaks gazetesi Mbappe'nin sözleşmesindeki detayları ortaya çıkarmıştı. Sözleşmesinde kulüpten özel jet bile talep ettiği görülen genç yıldız, yeni yaptığı açıklamada ise futbolcular için ödenen yüksek paraların yüksek olduğunu söyledi.

ALÇAK GÖNÜLLÜ BİR AİLEDEN GELDİM

Henüz 19 yaşında olan golcü oyuncu, futbolda dönen paranın 'gereksiz fazla' olduğunu söylerken ''Ben alçakgönüllü bir aileden geliyorum ve açıkça söyleyebilirim. Bence futbolculara ödenen paralar yersiz. Evet, gerçekten gereksiz ama futbol piyasası böyle. Dünyada futbol piyasası böyle işliyor'' ifadelerini kullandı.

"BEN DE BU SİSTEMİN İÇİNDEYİM"

Mbappe, futbolda bir kişinin tek başına devrim yapamayacağını da söylerken ''Sonuçta ben tek başıma futbol dünyasında devrim yapamam. Ben de bu sistemin içindeyim'' dedi.

50 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarken genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti. Ayrıca Fransız futbolcu, kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin euro maaş ödenmesini istedi.

BALLON D'OR'U ALIRSA NEYMAR'I GEÇECEK

Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'ın maaşı, yine Football Leaks'in sızdırdığı bilgilere göre 36.8 milyon euro olarak biliniyor. Buna göre yıllık 10 milyon euro kazanan Mbappe, Ballon d'Or'u alması halinde maaşına 30 milyon euro zam alacak.

50 SAAT JET KULLANMA HAKKI

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.