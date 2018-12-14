Futbolculardan Kaymakam Kendüzler'e Ziyaret

14 Aralık 2018 Cuma 10:56



14 Aralık 2018 Cuma 10:56

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulübünün yöneticileri ve futbolcuları, Kaymakam Ramazan Kendüzler'i makamında ziyaret etti.Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, beraberindeki kulüp yöneticileri, 3. Ligde mücadele eden kadın futbol takımı ile Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden erkek futbol takımı oyuncularıyla Kaymakam Ramazan Kendüzler'i ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Başkan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları makamında kabul eden Kaymakam Kendüzler ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendüzler, yönetim ve futbolcularla sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ