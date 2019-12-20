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Futbolculardan lösemili çocuklara destek

Futbolcular Mehmet Topal, Fernando Muslera, Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Umut Nayir ve Hakan Çalhanoğlu ve iş dünyasından isimler, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın aldı.

20.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:00 Futbolculardan lösemili çocuklara destek
Futbolcular Mehmet Topal, Fernando Muslera, Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Umut Nayir ve Hakan Çalhanoğlu ve iş dünyasından isimler, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın aldı.
LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, yöneticilerin futbolcu Mehmet Topal'la temasa geçmesiyle lösemili çocuklara yeşil sahalardan destek geldi. ve iş dünyasından isimler 2 ton mandalina satın aldı.
Futbolcular Mehmet Topal, Fernando Muslera, Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Umut Nayir ve Hakan Çalhanoğlu ile Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu'nun satın aldığı mandalinalar, huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi kurumlara gönderildi.
LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, başta futbolcular olmak üzere destek veren isimlere teşekkür etti. LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını vurgulayan Ön, LÖSEV Seferihisar Çiftliği'nde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını diledi.
LÖSEV Mandalina Bahçeleri'nin ürünleri "www.lsvdukkan.com" üzerinden satın alınabiliyor.

Fernando Muslera, Yılmaz Çağlar, Mehmet Topal, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA

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