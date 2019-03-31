31 Mart 2019, 10:08
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Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde

31 Mart'a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL'nin hesaplara zamanında yatırılması, Florya'da keyifleri yerine getirdi.

Florya'da yüzler gülüyor. 31 Mart'a kadar 75 milyon TL'lik futbolcu alacaklarını ödemesi gereken Galatasaray yönetimi, sancılı sürece rağmen paraları zamanında hesaplara yatırınca, kulüpte derin bir 'oh' çekildi. Bu gelişmeyle beraber hem oyuncuların keyfi yerine geldi hem de teknik ekip ve yönetim rahatladı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da dün sabahki idmanda tesislerin yolunu tutarak, Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. "Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Biz görevimizin başındayız ve sizin için ne gerekiyorsa yapacağız" diyen Albayrak'ın sözleri, takımın motivasyonunu en üst seviyeye çekti.

(Fanatik)

Galatasaray, Spor



YORUMLAR (3)
ASRINDEVLİDERİ: ne kadar gereksiz birşey futbol kulüpleri millete hiç faydası yok ancak yabancılara ve oyuncularına para kazandıyor, gariban halkta yemiyo içmiyo stada gidiyo gerçekten çok garip . . . .
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RAŞİT: Millet patatesi 2liraya alabilmek için kuyruğa girerken futbolculara 75milyon ödeyebilmek bir kulüp neden yoksul vatandaşa para yardımı yapmıyor.is adamının birisi gece yarısı yoksul vatandaşa kapısına kadar gidip zarflara 1000er lira dağıtıyor kulüp olarak utanın derim
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MUSTAFA: Para işte açamayacağı kapı yok.vermeseler sen gör o zaman galatasaraymış kim takar ihanet süreci başlamıştı.dua edelim şampiyonluğa oynayan bir takım
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