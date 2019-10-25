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Futbolcularına tokat atan antrenöre TFF'den soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt hakkında disiplin ve yasal işlemler başlattı.

25.10.2019 17:48Futbolcularına tokat atan antrenöre TFF'den soruşturma
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt hakkında disiplin ve yasal işlemler başlattı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.
Görüntülerin tasvip edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Halit Kurt, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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