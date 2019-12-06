Haberler » Spor » Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı - Spor

Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı

KAYSERİ'de, 3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verilen antrenör Halit Kurt'un cezası, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından onandı.

06.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:43Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı

KAYSERİ'de, 3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verilen antrenör Halit Kurt'un cezası, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından onandı.

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nca, 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi. Karar ile ilgili Kurt, AFDK'ya itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren AFDK, Kurt'un itirazını reddederek, cezayı onadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Lig'de 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdmanyurdu-Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


- Kayseri

Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:13 Görme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu - Spor
13:13 Atletizm Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası için Lizbon'a gitti - Spor
13:02 Red Bull Son Şampiyon kayıtları başladı - Spor
12:59 Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Şampiyon Yukarı Gökdere Ortaokulu - Spor
12:56 Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Spor
12:31 Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak - Spor
11:53 Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Spor
11:07 Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak - Spor
10:28 Galatasaray'da Babel ve Belhanda kavga etti - Spor
10:06 Galatasaray'da Riva Projesi devam ediyor, Florya kapsam dışı bırakıldı - Spor
6.12.2019 13:20:00