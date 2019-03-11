11 Mart 2019, 11:00
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Futbolcusunun Eşiyle Beraber Olan Teknik Direktör Kovuldu

Paraguay Liginde Libertad'ın Teknik Direktörü Leonel Alvarez, futbolcusunun eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle kovuldu.

Paraguay Ligi'nde Libertad takımını çalıştıran Leonel Alvarez'in görevine son verildi. 53 yaşındaki Kolombiyalı teknik direktörün görevine son verilmesinin nedeni ise ülkede gündem yarattı. Leonel Alvarez'ın takımdaki futbolcusunun eşiyle ilişki yaşadığı iddia edildi.

FUTBOLCUSUNUN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞADI

Libertad takımının başında başarılı bir performans sergileyen Kolombiyalı teknik adam Leonel Alvarez, takımdaki futbolcularından Edgar Benitez'in karısıyla ilişki yaşadı. Libertad'ın Catolica'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tesislere gelen Leonel Alvarez, güvenlik tarafından tesislere alınmadı. Kulüpten kovulduğunu öğrenen Leonel Alvarez, bu durumu kabul etmeyerek itiraz etti ancak kulüp konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Libertad'dan yapılan açıklamada, "Yönetimsel bir pozisyona sahip birine olan güven kaybı" nedeniyle yolların ayrıldığı açıklandı. Libertad'ın Leonel Alvarez'in futbolcusunun eşiyle ilişkiye girmesi nedeniyle tazminat ödemesi de yapmayacağı belirtildi.

12 MAÇTA 6 GALİBİYET

Leonel Alvarez, Libertad'ın başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kolombiyalı teknik adam, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Libertadores'te takımını gruplara sokmayı başarmıştı.

(Futbol Arena)

Paraguay, Magazin, Spor


YORUMLAR (10)
DEVE: TEKNİK DİREKTÖRÜ GOL ATMAYI CANLI CANLI GÖSTERMİŞ NE VAR BUNDA.
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ÇATAPAT NURİ.: Tam bir Teknik Traktörmüş bu adam.
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COLOMBO: araba ford fiesta . gariban mı ne??
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BLABLA: Adam karili kocali teknik direktorlugu yapmis be vay anasina ??
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SENİ GİDİ SENİ: futbolcuları sahada gol atıyorken teknikdirektörde topçusunun karısına gol atmayı öğretiyormuş :)
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