Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmeyi hedefliyor.Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketinde olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.Tokat'ta katıldığı kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere önlerine çıkan her engelin engel olmadığını anlattıklarını belirten Çakmak, sorunlar nedeniyle yılmamaları gerektiğini vurguladı.Çakmak, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına işaret ederek, "16 takımın katılımıyla 10-20 Eylül tarihlerinde maçlar oynanacak. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip, Avrupa kupasını alarak İstiklal Marşı'nı okumayı çok istiyoruz, arzuluyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Proje başlattık. Engelli ve genç kardeşlerimiz var. Doğru yoldayız. Ekip olarak çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin her türlü başarıyı hak ettiğini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:"Biz büyüdükçe çok sancılar çekeceğiz. Bunun farkındayız ama güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz. Her türlü zorlukları aşıp hedefimize odaklanıp dünyada bir numara olmak için mücadele edeceğiz. Dünya kupasında penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin.' demiştim. Bu can bedenden çıkmadıkça inşallah Allah'ın izniyle çalışarak, futbolun doğrularını yaparak bu ülkeye dünya kupasını armağan etmek istiyoruz."