Haberler » Spor » Futbolda 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak takımlar belli oluyor - Spor

Futbolda 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak takımlar belli oluyor

Altınordu Kulübünün nisan ayında 7. kez düzenleyeceği ve 48 ekibin katılacağı 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nda, yurt dışından önemli kulüplerin takımları da mücadele edecek.

09.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26Futbolda 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak takımlar belli oluyor
Kulübünün nisan ayında 7. kez düzenleyeceği ve 48 ekibin katılacağı 12 Yaş Altı Kupası'nda, yurt dışından önemli kulüplerin takımları da mücadele edecek.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk ilçesindeki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, İngiltere'den Chelsea, Leicester City, İtalya'dan Milan, Atalanta, İspanya'dan Athletic Bilbao, Valencia, Fransa'dan Marsilya, Portekiz'den Benfica, Porto, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Twente, Rusya'dan Zenit ile Krasnodar, İsveç'ten Hammarby, Danimarka'dan Midtjylland, Belçika'dan Sint Truiden, Polonya'dan Legia Varşova, Yunanistan'dan PAOK, Katar'dan Aspire Akademi, 'dan Beroe, İsviçre'den Grasshopper ve Slovenya'dan NK Olimpija'nın 12 yaş altı ekiplerinin de yer alacağı belirtildi.
Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın yanı sıra BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor ile İzmir'den Altınordu, Altay, Bucaspor, Karşıyaka, İzmirspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un da organizasyonda bulunacağı bildirildi.
Bu ekiplerin dışında turnuvaya katılacak takımlar için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bulgaristan, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:16  Çatısındaki aksaklıklar nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nın kullanımına ara verildi - Spor
13:14  Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı - Spor
13:14  Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı - Spor
13:13  Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi - Spor
13:11  Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda - Spor
12:38  Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi - Spor
12:22  Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi - Spor
12:08  Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı - Spor
11:20  İngiliz Daily Mail Gazetesi, Arda Turan için kapsamlı bir analiz hazırladı - Spor
09:43  Leicester City-Aston Villa maçında Çağlar Söyüncü çılgına döndü - Spor
9.01.2020 13:23:32