Haberler » Spor » Futbolda 2020-2021 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci başlıyor - Spor

Futbolda 2020-2021 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2020-2021 futbol sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak kulüp lisans ve finansal fair play başvuru dosyası, TFF'nin internet sitesinden yayınlanarak...

24.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:38Futbolda 2020-2021 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci başlıyor
Türkiye Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2020-2021 futbol sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak kulüp lisans ve finansal fair play başvuru dosyası, TFF'nin internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe girdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüplerin sportif, altyapı, mali, hukuki ve idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlayan kulüp lisans ve finansal fair play sistemi; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Kadınlar 1.Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak.
Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA ve ulusal lisans kararları açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:05  Boluspor taraftarla kavga eden futbolcunun sözleşmesini feshetti
14:06  Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:04  Beşiktaş'ta basketbol altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi
14:02  Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
13:55  Emre Taşdemir'in lisansı çıktı
24.01.2020 14:12:11