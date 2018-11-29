Futbolda Altyapı Çalışmaları Ele Alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:23



29 Kasım 2018 Perşembe 12:23

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu, Futbol Altyapı Gelişim Projesiyle altyapıya katma değer sağlanacağını bildirdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) iş birliği ile düzenlenen Futbol Altyapı Gelişim Projesi kapsamında kurulan İzmir 13 Yaş Altı İzmir Bölge Karması çalışmaları değerlendirildi.Uslu, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, projenin bu sene İzmir'in de yer aldığı 12 ilde başlatıldığını ve önümüzdeki yıldan itibaren 14 yaş altı kategorisinin de ekleneceğini hatırlattı.İzmir'in sporcu yetiştirme anlamında bereketli topraklar olduğunu dile getiren Uslu, şöyle konuştu:"Bizim de genç ve yetenekli değerlerimiz var. Amacımız bu gençlere iyi ortam sunarak onların yeteneklerini ortaya çıkarıp, hem milli takımımıza hem ülkemize yararlı olmasıdır. Gençlerimiz diğer illerdeki arkadaşlarıyla ve antrenörleriyle kaynaşacak. Bu şekilde gençlerimizin yeteneklerini bu işin uzmanı arkadaşlarımızla keşfederek Türkiye futbol altyapısına katma değer sağlayacağız. Velililerimize de fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ederim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her konuda arkanızdayız, gereken her şeyi yapmaya hazırız."