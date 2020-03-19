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Futbolda amatör lig maçları da ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde olduğu gibi amatör liglerde de müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

19.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:24
Futbolda amatör lig maçları da ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde olduğu gibi amatör liglerde de müsabakaların ertelendiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda, halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. amatör ligler ile 19 yaş altı kategorisi 1. ve 2. liglerdeki müsabakaların ertelendiği belirtildi.
TFF İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takviminin, gelişmelere göre belirleneceği aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Spor

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