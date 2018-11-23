Futbolda Büyük Gözaltı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, aralarında dört büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Galatasaray
ve Trabzonspor
'un da bulunduğu 23 kulüp, 15 futbolcu ve 23 menajeri, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) gönderdi.
Menajerler; menfaat çatışması, temsil etmediği taraftan (kulüp ya da futbolcu) para almak, lisansının askıya alındığı veya iptal edildiği dönemlerde menajerlik yapmak gibi suçlamalarla PFDK'ya sevk edildi. Menajerlere, ihtar başta olmak üzere, 35 bin TL'den az olmamak üzere para cezası, hak mahrumiyeti, lisansının askıya alınması ya da iptal edilmesi cezaları verilebilecek.
Kulüpler ise lisanslı menajerle çalışmamak ya da lisanslarını sorgulamamak, TFF'ye bildirmemek ya da gecikmeli bildirmek, menfaat çatışması ve sözleşmeye uygun ödeme yapılmaması gibi talimat dışı hareketlerden dolayı Disiplin'e gönderildi.
Talimat hükmüne göre kulüpler ihtar, Süper Lig'dekilere 75 bin TL'den az olmamak üzere para cezası, transfer yasağı, puan tenzili ve bir alt kümeye düşürmeye varan cezalar alabilecek.
Oyuncular ise sözleşmelerini süresi içinde TFF'ye bildirmemek ya da çalıştığı menajerin lisansını sorgulamamaktan ceza alabilecek. Futbolcular da ihtar, para cezası ya da hak mahrumiyetiyle cezalandırılacak.
İşte sevk listesi
Kulüpler: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Akhisarspor, Antalyaspor
, Atiker Konyaspor
, Aytemiz Alanyaspor
, Bursaspor
, Çaykur Rizespor
, Göztepe, Kayserispor
, Medipol Başakşehir
, Evkur Yeni Malatyaspor
, Balıkesirspor
Baltok, Gazişehir Gaziantep
, Gençlerbirliği
, Giresunspor
, Kardemir Karabükspor
, Osmanlıspor, Kahramanmaraşspor
, Sakaryaspor
, Manisa
Büyükşehir Belediyespor.
Futbolcular: Alihan Kubalas, Berat Tosun
, Burak Ceylan, Cumali Bişi
, Cüneyt Köz
, Deniz Ataç
, Doğuş
Altın, Erhan Karayer, Idrissa Diarra, Kamil Ahmet Çörekçi
, Mahmut Boz
, Mert Sarı
, Moussa Bagayoko, Okan Kocuk
, Sercan Çobanoğlu.
Menajerler: Batur Altıparmak, Burak Denizli
, Burak Puhaloğlu, Cenk Melih Yazıcı, Emin Örnek, Erdinç Şehit, Ersin Güreler, Güde Fazıl Özdemir, Haluk Canatar
, Hamdi Can Çol, Mazlum Ali Bilecan, Mustafa Demir
, Mustafa Erdem Karagöl
, Mustafa Ulaş
Ortakaya, Necdet Ergezen, Ogün Erdem, Orhan Kırkpınar
, Orhun Poularizadeh, Öner Karalar
, Sezer Bravo, Tan Kesler, Uğur Avadan, Yalçın Sarıca.
Beşiktaş,Türkiye Futbol Federasyonu