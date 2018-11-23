23 Kasım 2018, 13:47
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Futbolda Haftanın Programı

Futbolda Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel  liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Antalyaspor (Erzurum Kazım  Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Akhisarspor- Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Kasımpaşa- Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip  Erdoğan)
19.00 Trabzonspor- Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin  Şeyhoğlu)
Yarın:
13.30 Hatayspor- Altay (Antakya Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
25 Kasım Pazar:
  
13.30 Denizlispor- Giresunspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep- Boluspor (Gaziantep)
16.00 Adana Demirspor- Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)
26 Kasım Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)
Bahçeşehir,Kazım Karabekir