Futbolda Haftanın Programı

Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Antalyaspor
(Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş
(Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
16.00 Akhisarspor- Bursaspor
(Spor Toto Akhisar)
26 Kasım Pazartesi:
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor
Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
25 Kasım Pazar:
16.00 Gazişehir Gaziantep- Boluspor
(Gaziantep)
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)
26 Kasım Pazartesi:
Bahçeşehir,Kazım Karabekir