Futbolda Haftanın Programı

Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül
)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor
(Medical Park)
16.00 Bursaspor- Antalyaspor
(Bursa Büyükşehir Belediye)
Spor Toto 1. Lig
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor- İstanbulspor
(Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
9 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Ümraniye Belediye Şehir)
19.00 Eskişehirspor- Altay
(Yeni Eskişehir)
10 Aralık Pazartesi:
9 Aralık
07 Aralık 2018 Cuma 13:08