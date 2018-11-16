16 Kasım 2018, 13:10
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Futbolda Haftanın Programı Belli Oldu

Futbolda Haftanın Programı Belli Oldu

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde  haftanın maç programı şöyle:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Bandırmaspor Baltok (Darıca İlçe)
13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)
18 Kasım Pazar:
13.00 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu  Spor Kompleksi)
13.00 Kahramanmaraşspor-Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Fethiyespor-BUGSAŞ Spor (Fethiye İlçe)
13.30 Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Konya Anadolu Selçukspor (Tarsus İlçe)
13.30 Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menemen  İlçe)
13.30 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Manisaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Kasım Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Kastamonuspor 1966 (Uşak 1 Eylül)
13.30 Niğde Anadolu-Keçiörengücü (Niğde 5 Şubat)
13.30 Sarıyer-Yılport Samsunspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Hacettepe-Bayrampaşa (Ankara OSTİM)
13.30 Sakaryaspor-Gaziantepspor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Körfezspor-Yomraspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Tire 1922-Erbaaspor (Tayfur Çiçek)
18 Kasım Pazar:
13.00 Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şehit Muhammet Oğuz  Kılınç)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor (Faruk Çelik)
13.00 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)
13.00 Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon (Hopa İlçe)
13.30 Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor (İsmet Atlı)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nevşehir Gazi)
2. Grup
Yarın:
13.30 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler)
13.30 Karşıyaka-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (İzmir Atatürk)
18 Kasım Pazar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)
13.00 Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954 (Elazığ Atatürk)
13.30 Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor (Aktepe)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Kırşehir Ahi)
13.30 Alibeyköyspor-Pazarspor (Alibeyköy)
13.30 Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
3. Grup
Yarın:
13.30 Muğlaspor-Serik Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Ankara Adliyespor-Bağcılarspor (Ankara OSTİM)
18 Kasım Pazar:
13.00 Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare (Cizre İlçe)
13.00 1461 Trabzon-Bucaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)
13.30 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi  Gerçeker)
13.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor (İhsaniye İlçe)
Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye Futbol Federasyonu

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