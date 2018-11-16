Futbolda Haftanın Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Bandırmaspor Baltok (Darıca İlçe)

13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)

18 Kasım Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Fethiyespor-BUGSAŞ Spor (Fethiye İlçe)

13.30 Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Konya Anadolu Selçukspor (Tarsus İlçe)

13.30 Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Manisaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Kasım Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Kastamonuspor 1966 (Uşak 1 Eylül)

13.30 Niğde Anadolu-Keçiörengücü (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-Yılport Samsunspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Hacettepe-Bayrampaşa (Ankara OSTİM)

13.30 Sakaryaspor-Gaziantepspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Körfezspor-Yomraspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Tire 1922-Erbaaspor (Tayfur Çiçek)

18 Kasım Pazar:

13.00 Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor (Faruk Çelik)

13.00 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)

13.00 Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon (Hopa İlçe)

13.30 Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor (İsmet Atlı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nevşehir Gazi)

2. Grup

Yarın:

13.30 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler)

13.30 Karşıyaka-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (İzmir Atatürk)

18 Kasım Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)

13.00 Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954 (Elazığ Atatürk)

13.30 Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor (Aktepe)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Kırşehir Ahi)

13.30 Alibeyköyspor-Pazarspor (Alibeyköy)

13.30 Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

3. Grup

Yarın:

13.30 Muğlaspor-Serik Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Ankara Adliyespor-Bağcılarspor (Ankara OSTİM)

18 Kasım Pazar:

13.00 Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare (Cizre İlçe)

13.00 1461 Trabzon-Bucaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor (İhsaniye İlçe)