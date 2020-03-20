"Futbolda şike kumpası" davasının görülmesine haziranda devam edilecek
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada 15. celse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada 15. celse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu davada 13-17 Nisan'da yapılması planlanan 15. celsenin, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 8-12 Haziran tarihlerine ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, 107 sanıklı davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görüleceği ve saat 9.30'da başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu davada 13-17 Nisan'da yapılması planlanan 15. celsenin, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 8-12 Haziran tarihlerine ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, 107 sanıklı davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görüleceği ve saat 9.30'da başlayacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
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