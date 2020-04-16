Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor

İbrahim Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Tuncay Şanlı ile başlayan 'Şöhretler Sahada' projesi salgın nedeniyle dijital ortama taşındı.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:33
Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor
İbrahim Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Tuncay Şanlı ile başlayan 'Şöhretler Sahada' projesi salgın nedeniyle dijital ortama taşındı. Birçok sürpriz ismin katılacağı söyleşiler her hafta Pazar günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

15 Mart 2020 tarihinde ilki düzenlenen ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen Şöhretler Sahada organizasyonu online ortama taşındı. 12 Nisan Pazar günü projenin düzenleyicisi Görkem Uludüz tarafından sosyal medya platformlarından yayınlanan söyleşiye Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara katıldı. Yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan söyleşi sonrasında yaptığı açıklamalarda futbolun birleştirici gücünden yararlanmak istediklerini belirten Görkem Uludüz, "Millet olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Hem kendimiz hem de toplum sağlığı için evlerimizde kaldığımız şu günlerde, insanlarımıza biraz moral olabiliyorsak ne mutlu bize. Yattara da futboldaki başarısı kadar, özel hayatında da çok eğlenceli ve güzel bir insan, iyi bir dost. Samimiyetini canlı yayınımıza da taşıdığı için teşekkür ederim" dedi.

Şöhretler Sahada projesiyle canlı yayınlara sosyal medya hesabı üzerinden devam edeceğini söyleyen Görkem Uludüz, "Futbol aşkı sınır tanımaz. Salgın nedeniyle sahalarda buluşamıyorsak biz de dijitalde buluşuruz dedik. Her Pazar saat 22: 00'da başlayacak yayınlarımızda Türk futboluna damga vuran futbolcularla söyleşilerimiz olacak. Ayrıca sanat dünyasından da sürpriz isimleri konuk edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Yattara, Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti Spor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti
Beşiktaş’ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu Spor
Ünlü futbolcunun eşi, çatıda verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti Spor
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Roma’nın rakibinden, Cengiz Ünder’e teklif! Takas seçeneği de devrede Spor
Roma'nın rakibinden, Cengiz Ünder'e teklif! Takas seçeneği de devrede
Haberler ›› Spor ››Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:46: Diyarbekirspor Asbaşkanı Gönülalan: "Lig devam edecekmiş gibi hazırlanıyoruz" - Spor 13:33: Saliha Şahin: "Kendimi fiziksel olarak güçlendirmek için iyi bir fırsat" - Spor 13:04: Sivaslı sporculardan "Evde kal, hareketli kal, hayat eve sığar" mesajı - Spor 13:03: Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu: "Gelecek sezon da tehlikede" - Spor 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:50: 65 yaş ve üstü eski güreşçilere ziyaretler sürüyor - Spor 12:32: Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi - Spor 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi