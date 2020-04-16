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Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor

İbrahim Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Tuncay Şanlı ile başlayan 'Şöhretler Sahada' projesi salgın nedeniyle dijital ortama taşındı.

16.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:35
Futbolseverler salgın boyunca dijital ortamda buluşuyor
İbrahim Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Tuncay Şanlı ile başlayan 'Şöhretler Sahada' projesi salgın nedeniyle dijital ortama taşındı. Birçok sürpriz ismin katılacağı söyleşiler her hafta Pazar günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak.
15 Mart 2020 tarihinde ilki düzenlenen ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen Şöhretler Sahada organizasyonu online ortama taşındı. 12 Nisan Pazar günü projenin düzenleyicisi Görkem Uludüz tarafından sosyal medya platformlarından yayınlanan söyleşiye Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara katıldı. Yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan söyleşi sonrasında yaptığı açıklamalarda futbolun birleştirici gücünden yararlanmak istediklerini belirten Görkem Uludüz, "Millet olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Hem kendimiz hem de toplum sağlığı için evlerimizde kaldığımız şu günlerde, insanlarımıza biraz moral olabiliyorsak ne mutlu bize. Yattara da futboldaki başarısı kadar, özel hayatında da çok eğlenceli ve güzel bir insan, iyi bir dost. Samimiyetini canlı yayınımıza da taşıdığı için teşekkür ederim" dedi.
Şöhretler Sahada projesiyle canlı yayınlara sosyal medya hesabı üzerinden devam edeceğini söyleyen Görkem Uludüz, "Futbol aşkı sınır tanımaz. Salgın nedeniyle sahalarda buluşamıyorsak biz de dijitalde buluşuruz dedik. Her Pazar saat 22: 00'da başlayacak yayınlarımızda Türk futboluna damga vuran futbolcularla söyleşilerimiz olacak. Ayrıca sanat dünyasından da sürpriz isimleri konuk edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Yattara, Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Güncel
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