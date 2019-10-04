Haberler » Spor » Haber

Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

04.10.2019 10:40Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eren, "Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT SPOR ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

Bu müjdeyle birlikte, Süper Lig maçlarına ilişkin görüntüleri 6 haftadır izleyemeyen futbolseverlerin hasreti bu hafta sonlanmış olacak. - İSTANBUL

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:26 Şenol güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak
16:18 Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı'dan TSYD'ye ziyaret
16:12 Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
16:12 Aşkale'de spor sahası açılışı yapıldı
16:11 7 futbolcuya 68 maç ceza
16:06 Osmanlıspor gol organizasyonları denedi
16:01 Erdoğan demirören golf cup başladı