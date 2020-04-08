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Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesi nedeniyle tribün coşkusunu evlere taşıdı.

08.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesi nedeniyle tribün coşkusunu evlere taşıdı.
Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olma unvanını elinde tutan Bursaspor'un taraftarları, lige verilen araya rağmen futbol coşkusuna ara vermedi.
Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP) öncülüğünde başlatılan akımla yeşil-beyazlı takıma gönül verenler, evlerinde yakınları ve çocuklarıyla Bursaspor marşları söylüyor.
Yeşil-beyazlı formayı giyerek evlerini adeta tribüne çeviren taraftarlar, evde kaldıkları sürede takımları için besteledikleri yeni marşları da beğeniye sunuyor. Bu coşkuya ait sosyal medyadaki ilgi gören paylaşımlarda "evde kalın" çağrısı da yapılıyor.
"Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir"
Evinde çocuklarıyla Bursaspor'a destek veren Tolga Tunalıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini ve bir virüsün dünyada hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.
Salgını önlemek için evden çıkmadıklarını belirten Tunalıgil, "Çocuklarımla beraber Bursaspor'un bestelerini müzik aletleriyle çalıyoruz. Özlediğimiz çok şey var. Gezmeyi, arkadaşlarla buluşmayı özledik ama özlediğimiz bir şey daha var o da Bursaspor. Hafta sonları maç heyecanını, 'gol' diye bağırmayı çok özledik. Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir. Bir an önce buna kavuşmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor. Mümkün olduğunca evde kalalım. Dışarıya çıkacağımız zaman gerekli önlemlerimizi alalım." diye konuştu.
Bursaspor taraftarı ve kongre üyesi Süleyman Özden de dünyanın zor bir dönemden geçtiğine, bu mücadele verilirken sosyal yaşantıda büyük kısıtlamalara gidildiğine değindi.
Çok sevdikleri Bursaspor'dan bu dönemde ayrı kaldıklarını kaydeden Özden, bu ayrılığın kısa sürmesini diledi.
Özden, "Futbolun ölmediğini, bu zor günlerde de yaşadığını herkese göstermek için Bursaspor'a olan sevgimizi sosyal platformda devam ettirmek için böyle bir akım başlattık. Sevdalısı olduğumuz takımı unutmadığımızı şarkı ve bestelerimizle göstermek istiyoruz. Diğer takımların taraftarını da bu akıma destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BURKÜP kurucularından Engin Batu da Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi amacıyla bu platformu kurduklarını söyledi.
Batu, herkesin moralini yüksek tutmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Sosyal medyadaki paylaşımlarımız devam edecek. İnşallah bu virüsten kurtulursak tribünlere koşmayı, Bursaspor'u sevdiğimizi haykırmak istiyoruz. İnşallah bestelerimizi tribünlerde söyleriz." Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Güncel

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Futbolu özleyen Bursaspor taraftarı evleri tribüne çeviriyor
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