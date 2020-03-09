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Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor

Zamanında yeşil sahaların tozunu attıran eski futbolcular simgeleştikleri kulüpleriyle düzenlenecek ' Şöhretler Sahada Turnuvasında ' bir araya geliyor.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:10
Futbolun efsaneleri sosyal medyanın fenomenleriyle buluşuyor

Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi efsane isimlerin mücadele edeceği turnuva 15 Mart Pazar günü İstanbul' da başlıyor.

Yurtdışında başarılı işlerle adından söz ettiren Uludüz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Uludüz etkinlikle ilgili ''Her ayın 15' inde yapılması planlanan organizasyonda ilk olarak eski futbolcular ve sosyal medya fenomenleri karşı karşıya gelecek. Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, İbrahim Yattara ve Hasan Kabze gibi eski futbolcuların oluşturduğu takımla, Barberstown, yakari7, Ezgizem, ikizlerbay gibi sosyal medya ve TikTok fenomenlerinin forma giyeceği diğer takım arasında gerçekleşecek karşılaşmanın renkli görüntülere sahne olmasını bekliyoruz '' dedi.

Mehter takımının gösterisiyle başlayacak olan dev organizasyon Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Güncel
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