Futbolun Genç Yeteneklerinden Başkan Özkan'a Ziyaret

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde düzenlenen uluslararası turnuvada üçüncü olan Karacabey
Belediyespor 12 yaş altı takımı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan
'ı ziyaret etti.
Kuşadası ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk
adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası turnuvaya katılan Karacabey Belediyespor 12 yaş altı takımı, kendi yaş kategorisinde Kosova
takımı El Clasico
Kosova'yı 2-1 yenerek üçüncü oldu.
Futbolun umut vadeden genç yetenekleri, Karacabey'e dönüşlerinde başarılarını Belediye Başkanı Ali Özkan ile paylaştı.
Takım antrenörü Kamil Çağlı, ziyarette yaptığı konuşmada, takımlarına verdiği destekten dolayı Özkan'a teşekkür etti.
Kuşadası'ndaki turnuvanın kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu belirten Çağlı, " Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Bursaspor
, Altay
gibi takımlarla beraber olduk." dedi.
Futbolcuları tek tek tebrik eden Özkan ise "Altyapıya çok önem veriyoruz. Kuşadası'nda oynanan turnuvaya katılan 12 yaş altı takımımız kendi kategorisinde üçüncü olarak bizi onurlandırdı. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvada elde edilen başarı da Türk futboluna buradan futbolcu yetişeceğinin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
Aydın,Ali Özkan,Karacabey,Kuşadası
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32