Futbolun Şampiyonu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkek Futbol
İl Birinciliği, 79 okuldan 948 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonanın finalinde Soma Yunusemre
İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yenen Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir
Ortaokulu Manisa Şampiyonu olmayı başardı.
Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullar arası Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği turnuvası kapsamında 8 Eylül
Stadı'nda oynanan final ve üçüncülük müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar belirlendi. Buna göre finalde Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu'nu 4-1 yenen Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, turnuvada şampiyon olmayı başardı.
Müsabakalarda Turgutlu
7 Eylül Ortaokulu'nu 3-1 mağlup eden Akhisar Atatürk
Ortaokulu ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda ilk ikiye giren takımlara kupa ve madalyaları, okul sporları tertip komitesi tarafından verildi. Müsabakalarda birinci olan Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve ikinci olan Soma Yunusemre İmam Hatip Ortaokulu, Manisa'yı Uşak
ve Yalova
illerinde düzenlenecek Grup Müsabakaları'nda temsil edecek. - MANİSA
Spor
Kaynak: İHA