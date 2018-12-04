Futbolun Yıldızları Aynı Projede Buluştu

Türkiye'nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım ile ortak yürüttüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlügü'nün desteğini de alarak "Onların Gözünden Futbol Dünyası" konseptiyle; şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocuklarına yardım eli uzattı. Projede yer alan kulüplerin yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla yapılan özel tanıtım gecesi Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.
Sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları ile fiziksel ve zihinsel engelli çocukları 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları ve teknik direktörleri ile buluştular ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcuların antrenmanına gittiler. Tesislerde bir araya gelen çocuklar, statlara da giderek soyunma odasında, saha kenarında ve tribünde onlarla bir araya gelip hem yakından gördüler hem de fotoğraf çektirdiler. Aylarca süren çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için farkındalık yaratmak adına önemli bir projeye imza atmış oldular.
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören ve Onların Gözünden Projesi'nin Sahibi Bizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz gecenin ev sahipliğini üstlendi. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla inşası devam eden Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin tamamlanması için kaynak sağlamak ve şehit ailelerine destek olmak adına gerçekleştirilen projenin tanıtım gecesine; Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy'un yanı sıra Proje Koordinatörü Özle Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve birbirinden değerli iş insanları katıldı.
Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen projeye, Parla Fine Jewellery, Liv Hospital, Grand Pera Emek Sahnesi, Onur Ateş, Mazlum Çoktin ve Sönmezler Metal, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kulüpler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi de destek verdi.
SON YARDIMLAR AÇIK ARTIRMA FORMA SATIŞLARI İLE OLDU
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarken yapılan son yardımlara açık artırma forma satışları eklendi. Futbolcuların imzasının bulunduğu formalar 15'er bin TL'ye alıcı buldu. Beşiktaş formasını Necat Gülseven, Fenerbahçe formasını İmam Altınbaş, Galatasaray formasını ise Emir Sarıgül alarak yardımda bulunmuş oldu.
REVNA DEMİRÖREN: "2019'UN MART AYINDA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMIŞ OLACAĞIZ"
Revna Demirören gecenin konuklarına seslenereke yaptığı konuşmada; "İhtiyaç sahibi ve engelli bireylerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneğimize ışığınızı ve desteğinizi kattığınız için çok teşekkür ederiz. Pek çoğunuzun bildiği gibi Bağcılar'da inşaatı devam eden engelli çocuklarımız için özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olacak olan binamızın tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçebilmesi için çok çalışıyoruz. 2019'un Mart ayında inşallah bunu açmış olacağız. Bu bina burada bulunan pek çok kişinin bağışları ve destekleri Spor Toto eski Genel Müdürümüz ve bugün Gençlik ve Spor Bakanımız olan Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla şu anki haline geldi. Çok büyük bir proje ve gerekli fonda çok büyük. Dolayısıyla etkinliklerimizin gelirini tamamen bu fona aktarmaya devam ediyoruz. Sizlerin nezninde bugünün şerefine derneğimize verdiği destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'a, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Yöneticimiz Cengiz Zülfikaroğlu'na ve spor kulüplerimizin değerli başkanlarına, teknik direktörlerine, destek veren futbolcularımıza ve onların fotoğraflarını çeken gençlerimize, derneğimizin tüm yönetim kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu etkinlikte ana sponsorumuz olan Turkcell'e çok teşekkürler ediyorum. Bu özel gecede çocuklarımızın çektiği fotoğraflar satışa sunuldu ve elde edilen gelirle engelli çocuklarımız için inşa ettiğimiz binanın son ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla şehit ailelerimize destek amaçlı kullanılacaktır. Fotoğraflarımızın tümü hayırseverlerimiz tarafından gece daha başlamadan alınmış durumda. Bu değerli fotoğrafları alan değerli isimlere de nezninizde teşekkür etmek istiyorum. Arçelik, Lokman Canpolat, Türk Telekom, Avasya, Mircea Lucescu, Tayfur Havutçu, Damat Tween-Süleyman Orakçıoğlu, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Arkın Tikiç, beın Sports, Huawei, Huawei Eye, Ziraat Bankası sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 32 şehit çocuğumuz 32 fotoğraf çekti ve bunların tamamı geçe başlamadan satıldı. Bugün bizimle burada olan herkese teşekkür eder, hayırlı bir akşam diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler." dedi.
"FOTOĞRAFLARIMIZIN TÜMÜ GECE BAŞLAMADAN SATILDI"
Tanıtım gecesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Revna Demirören, "Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'ne 2017 yılından beri başkanlık yapıyorum. Öncelikle şehit polis ve engelli çocukların daha iyi bir eğitim alması, daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için bir rehabilitasyon merkezi kurmak için yola çıktık. Derneğimiz 2013 senesinden beri faaliyet gösteriyor. Allah kısmet ederse 2019 Mart ayında bütün bu engelli çocuklarımız için çok güzel bir merkez açmış olacağız" dedi.
Futbol dünyasından özellikle çocukların istediği futbolcularla birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdiklerini belirten Demirören, "Bu akşam özel olarak İstanbul Emniyeti ile bir çalışmamız var. Şehit çocuklarımızın katkılarıyla, futbol dünyasından özellikle çocuklarımızın istediği oyuncular ve profesyonellerle birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Fotoğraflarımızın tümü satışa sunuldu ve gece başlamadan satıldı. Bütün bağışçılarımıza ve yardımseverlerimize teşekkür ediyorum. Bize bu projede 'Bizce Yapım' yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
"TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ DE ÇOK YARDIMCI OLDU"
Projeyi gerçekleştirmek adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin de kendilerine oldukça yardımcı olduğuna değinen Revna Demirören, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"İstanbul Emniyeti'nden şehit aile ve çocuklarının istediği bir konsepti futbol. Biz de bu talebi Hayat Paylaşım, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve sonucunda bu proje ortaya çıktı. Şehit çocuklarımız bu projede yer almaktan büyük keyif duydular. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği de bu konuda bize çok yardımcı oldular. Çok güzel bir fikir ve proje çıktı ortaya. Fikri de 'Bizce Yapım' verdi, Ahmet beye de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje oldu."
AHMET YILMAZ: "REVNA HANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"
Bizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz ise "Projemiz 3'üncü senesinde, her sene bir proje yapıyoruz. Bu sene de Hayat Paylaşım Derneği ile beraber proje yaptık. Revna hanıma da çok teşekkür ederiz. Birlikte çalıştığımız için çok memnunuz. Şehit ve gazi çocukları futbol dünyasındaki isimlerin fotoğraflarını çekti, bugün de sergisini yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
MONİK İPEKEL: "GÜZEL BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK"
Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin ilk başkanı Monik İpekel, derneğin gerçekleştirdiği 'Onların Gözünden Futbol Dünyası' projesi hakkında bilgiler verirken, kuruluş amaçlarını da anlattı. İpekel, "Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneğimiz 2013 yılında kuruldu. Biz o günden bugüne kadar tamamen eğitime destek ve özellikle devletimize hediye etmek üzere bir zihinsel yerleşim ve rehabilitasyon okulu açmak adına kuruldu. Zaten 5 senedir bu derneğin hem bu faaliyetleri hem de artık Ocak ayında ya da Şubat'ın ilk haftasında bu yaptırdığımız okulu açmak istiyoruz" dedi.
Emniyet güçlerinin desteğiyle birlikte projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Monik İpekel, "Güzel bir proje. Bunu biz emniyet güçlerinin kendileriyle birlikte el ele tutuştuk ve oradaki engelsiz yaşam için, özel çocuklarımız için daha rahat eğitim alabilecekleri bir alan yaratmak istedik. Sonrasında Milli Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız da bu proje için bize büyük bir destek verdi. Böylece yardımseverler ile birlikte bu binanın tamamını bitirmek üzereyiz. Bu gecenin anlamı da hem arkadaşlarımıza hem de emniyet güçlerine teşekkür etmek. Neden emniyet? Emniyet çok önemli. Mustafa Çalışkan bizim kahramanımız zaten. Darbe gecesi de İstanbul'u o kadar iyi yönetti ki ona şükran borcumuz var. Ben çocukluğumda polis amcayla büyüdüm, hala öyle. Torunuma da diyorum, 'Bir şey olursa polis amcaya git' diye, değişen bir şey yok. Polis bizim polisimiz. Onların saatleri yok. Sabah çıkıyorlar kaçta geliyorlar bilmiyoruz. Yükleri çok ağır. ancak teşekkür edebiliriz. Bir marka yerindeyiz, emek sineması burası. Bu markayı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yarattı. 3 dönemdir Beyoğlu'nda bir marka yarattı. Değişen hiçbir şey yok burada. Bu yüzden devletime ve devlet büyüklerime müteşekkirim. Herkese teşekkür ediyorum böyle bir geceyi burada düzenleyebildiğimiz için" şeklinde konuştu.
İPEKEL: "SPOR, ÇOCUKLARIN RÜYASI"
Sporun çok önemli olduğuna vurgu yapan İpekel, açıklamalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Dernek Başkanı Revna Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve kendilerine destek olan 5 kulübe teşekkür ederek sonlandırdı. İpekel, "Tabii ki esasında teşekkürü borç bildiğim biri daha var; başkanımız Revna Demirören ve eşi Yıldırım Demirören. Ben Yıldırım'ın çocukluğunu gençliğini biliyorum. İlk kez maça gitme sebebim Yıldırım'dır benim. Bir grup hanımdık. İlk kez o beni maça götürdü Maçka'da. Yıldırım benim gizli kahramanımdır. 5 kulüp bize çok büyük destek verdi. Fikret Orman çok büyük destek verdi biliyorsunuz Kulüpler Birliği'nin başkanı. Neden futbol? Çünkü spor çocukların rüyası, çok önemli. Rüyaları var, futbolcu olmak, sporcu olmak gibi. Bu yüzden de bu tercihte bulunduk" ifadelerini kullandı.
04 Aralık 2018 Salı 14:59