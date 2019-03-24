Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası Elit Tur ilk maçında İspanya
'ya 4-2 yenildi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te oynanan maçta milli takımın golleri 38 ve 39. dakikalarda Bünyamin Balcı
'dan gelirken, İspanya'nın gollerini 4. dakikada Povil Cerdeira, 7. dakikada Ceron Albert, 14. dakikada Perez Ortega ve 19. dakikada Marron Bleda kaydetti.
Milliler, Elit Tur'daki ikinci maçında yarın ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak.
İspanya, Avrupa, Spor
Kaynak: AA