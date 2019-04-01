Futsal 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu
Üniversitelerarası Salon Futbolu (Futsal) 2. Lig müsabakaları Zonguldak
'ta tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Üniversitelerarası Salon Futbolu (Futsal) 2. Lig Müsabakaları erkeklerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
ve kadınlarda Gazi Üniversitesi
'nin birinciliği ile sona erdi. Farabi
Kapalı Spor Salonu'nda 26-30 Mart tarihleri arası gerçekleşen turnuvaya; erkeklerde Ordu
Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi
, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi katıldı. Kadınlar da ise Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi
, Ordu Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi katıldı.
Çekişmeli geçen karşılaşmalarda takımlar bir üst lige yükselmek için mücadele etti. Müsabakalar sonucunda Erkeklerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1. olurken, Gümüşhane Üniversitesi 2., Ordu Üniversitesi ise 3. oldu. Kadınlarda Gazi Üniversitesi 1.'liği göğüslerken Sinop Üniversitesi 2., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ise 3. oldu. Müsabakalar sonrası düzenlenen kupa töreninde ilk üçe giren takımlara kupaları takdim edildi. - ZONGULDAK
Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor
Kaynak: İHA