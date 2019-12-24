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Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladı

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

24.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:37 Futsal 2'nci Lig 2'nci devre maçları Kemer'de başladı

TÜRKİYE Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları 'nın ilçesinde başladı.

Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen, 8 takım ve 100'e yakın sporcunun katıldığı Futsal 2'nci Lig 2'nci devre müsabakaları Kemer ilçe merkezindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda bugün başladı. 29 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan mücadeleler sonrasında 1'inci Lig'e çıkacak olan iki takım belirlenirken, iki takım ise yükselme grubuna düşecek.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, "Futsal branşımızda iki ligimiz var. 1'inci lig ve 2'nci lig. Bütün liglerimizi iki devre halinde gerçekleştiriyoruz. 2'nci ligin ilk devresi Bursa'da oldu. Oradaki takımlarımızın aldığı puanlarla burada aldığı puanlar toplanarak 1'inci lige çıkacak iki takımımızı belirleyeceğiz. Aynı zamanda performansı düşük iki takım ise yükselme grubuna düşecek" dedi.

Aynı anda Trabzon'da da müsabakalar gerçekleştiğini vurgulayan Hasan Sayyıdan, "Futsal branşında geçen hafta dünya 4'üncüsü olduk, Antalya'da yaptığımız turnuvada. Bu alanda da yani bu branşta da hedefimiz dünya çapında madalyalar gelecek seviyeye ulaşabilmek. Goalballda, atletizmde, B1 futbolda, judoda aldığımız madalyalara futsal branşında da eklemek istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. Planlamamız bu doğrultuda. Güzel bir turnuva çıkıyor. Takımlarımız çok memnunlar. Dolayısıyla bu turnuva sonucunda başarılı olan takımları da şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maç öncesi hakemlerin para atışı

Takımların maç öncesi kenetlenmesi

Maçın başlangıcı

Salondan genel detay

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan röportaj

Maçtan genel detay


- Antalya

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Kaynak: DHA

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