Futsal A Milli Takımı Yalova'da kampa girdi

Futsal A Milli Takımının 4 günlük Yalova kampı başladı. 90. Yıl Spor Salonunda günde çift antrenman yapacak Milliler, 2020 Ocak ayında yapılacak Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerinin ilk etabını Yalova'da gerçekleştirecek.Yalova kampına ise 18 kişi çağrıldı. Yalova'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Futsal A Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Ocak ayında Futsal Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Henüz yeri belli değil. UEFA tarafından açıklanacak. Elemeler öncesinde ki ilk kampımız. Mayıs ayı sonunda futsal ligimiz sona erdi. Seyrettiğimiz tespit ettiğimiz oyuncuları buraya dahil ederek karma yaptık. Yalova'da bir hazırlık maçı yapmadan 4 gün boyunca çift antrenman yapacağız. Burada amacımız oyuncularımızın durumlarını görmek, futsaldan kopmamalarını sağlamak. Bundan sonra Ekim ayında ve Aralık ayında iki kamp daha yapacağız. O kamplarda uluslararası hazırlık maçları oynayacağız. Hayırlısı ile Ocak ayındaki maçlara hazırlanacağız" dedi.Takım olarak hedefin ne olduğu sorusuna ise Görgülü, "Hedef olabildiğince başarılı olmak. Şampiyonluk dediğimiz zaman, o hedefe gitmek için çok iyi organizasyon, planlama, altyapı yatırım gerekiyor. Biz gidebildiğimiz kadar yukarılara doğru gitmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda da hemen hemen geçen dönemden 2000 doğumlu olan oyuncular vardı. Şu anda 2002 doğumlu oyuncular var. Gençleşen bir kadromuz var. En önemlisi Türkiye'de futsalın yaygınlaşması, insanlar tarafından sevilmesi uzun soluklu bir lig oluşması sonucunda daha büyük hedefler planlanabilir diye düşünüyorum" cevap verdi.Futsal Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosuna şu isimler davet edildi:Kaleciler: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor A.Ş) Recep Taş (Alibeyköy Spor), Erkan Çınar (Beşiktaş A.Ş.)Savunma: Enes Güler (Göynük Belediyespor),Mustafa Gürkan Varlık ( Beşiktaş A.Ş.) Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray A.Ş.), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Bld. Meski), Hasan Fehmi Ekmen (Mardin Büyükşehir Bld. Spor), Ahmet Can Tekin (1926 Polatlı Bld. Spor), Berkay Bayır (Kavacık Spor)Kanat: Mehmet Yiğit (Keçiören Bld. Bağlum Spor), Veysel Okur (Medcem Silifke Spor), Burak Özdemir (Zvg Cagemax), Eray Can Akkaya (Sultangazi), Göktan Işılak (Galatasaray A.Ş.)Forvet: Muhammed Furkan Özhan (Bb Erzurum Spor), Berat Altındiş (Bursaspor A.Ş.), Muhammet Altunay (Alibeyköy Spor) - YALOVA