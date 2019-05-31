Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu

2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi
ulaştı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 takımın iki grupta mücadele ettiği Futsal Ligi 2. eleme ile final turu, bugün oynanan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı.
Finalde Alibeyköyspor'u 8-2 yenen Gazi Üniversitesi, şampiyon oldu. Başkent ekibi, Türkiye'yi UEFA Futsal Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Üçüncülük maçında ise Siirt Üniversitesi
, Seyhan Belediyespor
'u 11-6 yendi.
Şampiyon Gazi Üniversitesi, kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu
Başkan Vekili Mustafa Çulcu
ile Futsal A Milli Takım Teknik Sorumlusu Sercan Görgülü'nün elinden aldı.
Kaynak: AA
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