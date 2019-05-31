31.05.2019 18:31
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Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu

Futsal Ligi

2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı.

2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 takımın iki grupta mücadele ettiği Futsal Ligi 2. eleme ile final turu, bugün oynanan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı.
Finalde Alibeyköyspor'u 8-2 yenen Gazi Üniversitesi, şampiyon oldu. Başkent ekibi, Türkiye'yi UEFA Futsal Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Üçüncülük maçında ise Siirt Üniversitesi, Seyhan Belediyespor'u 11-6 yendi.
Şampiyon Gazi Üniversitesi, kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Futsal A Milli Takım Teknik Sorumlusu Sercan Görgülü'nün elinden aldı.
Kaynak: AA
Türkiye, Gazi Üniversitesi, Spor

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