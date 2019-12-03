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Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

Maçtan detaylar İzleyicilerden detaylar Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildiBİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.

03.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:35
Maçtan detaylar
İzleyicilerden detaylar
Teknik Direktörü Sercan Görgülü'nün açıklaması Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında 'a 5-3 yenildi
BİŞKEK - Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 5-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin gollerini Berkan Mahmut Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'nın gollerini Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov, Maksat Alimov (2) ve Yuldashbai Salimbaev kaydetti.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.
Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 5-3 yenildi

Kırgızistan, Güncel

Kaynak: AA


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