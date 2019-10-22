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Futsal Milli Takımı'nın Türkmenistan maçları aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de Türkmenistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.

22.10.2019 19:54Futsal Milli Takımı'nın Türkmenistan maçları aday kadrosu açıklandı
Futsal Milli Takımı'nın 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de Türkmenistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Ekim Pazar günü saat 22.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak.
Teknik direktörlüğünü Sercan Görgülü'nün yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
Kaleciler: Recep Taş (Alibeyköyspor), Erkan Çınar (Ci Grup Bucaspor)
Savunma: Muhammed Yusuf Aygün (Kocaelispor), Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Mustafa Gürkan Varlık (Yukatel Denizlispor), Kamil Can Akparlak (Mersin B. Şehir Bld. MESKİ Spor), Onur Mengi (Sultangazispor), Berkay Bayır (Leventspor), Mehmet Yiğit (Haymana Belediyespor)
Kanat: Samet Alkış (Renolim Borgloon), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Saltukovaspor), Veysel Okur (Kars 36 Spor), Burak Özdemir (Zvg Cagamax), Melih Kaan Özkül (Keçiören Bağlumspor), Kenan Köseoğlu (Hommel)
Forvet: Muhammed Furkan Özhan (BB Erzurumspor), Muhammet Altunay (Alibeyköyspor), Berat Altındiş (Bursaspor).

Türkmenistan, Spor

Kaynak: AA

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