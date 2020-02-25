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Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.

25.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:08Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı
Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları ilçesinde başladı.
14 Kasım Salonu'ndaki organizasyona Malkara ilçesinden 7 ortaokul katılıyor.
Futsal Bölge hakemleri Mehmet Kacar, Abid Şanverdi ve Gülçin Çapkın'ın hakemliklerini yaptığı ilk gün maçlarında Merkez Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulunu 8-2, Mustafa Uysal Ortaokulu, Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunu 3-2 ve Murat Erbay Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yendi.
Malkara'da oynanan maçların sonunda ilçeyi Tekirdağ'da temsil edecek ortaokul belirlenecek.
Karşılaşmalar 2-6 Mart'ta devam edecek.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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