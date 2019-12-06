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Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti

Eskişehir İnönü İlçe Milli Eğitim Bayan Öğretmenler Futsal Takımı, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

06.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:43Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti
İnönü İlçe Milli Eğitim Bayan Öğretmenler Futsal Takımı, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Futsal Şampiyonasında takım halinde Eskişehir bölge birincisi olan ve İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonluğunun yarı finallerine katılmayı hak kazanan takım sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ile birlikte Başkanı Bozkurt'u ziyaret ederek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bayan Öğretmenler Futsal takımını başarılarından dolayı kutlayarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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