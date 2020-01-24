Futsalda heyecan devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen ve 600'e yakın çocuğun ter döktüğü 'Minikler Futsal Şenliği' birbirinden heyecanlı maçlar ile devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor salonunda 14 kulüpten 29 takımın katıldığı turnuva 27 Ocak 2020 Pazartesi günü sona ereceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocukların dostluk içerisinde fair-play örnekleri göstererek, güzel mücadeleler verdiklerini belirtti. Katılımları dolayısıyla tüm kulüplere teşekkür eden yetkililer, turnuva sayesinde çocukların sömestir tatilini bilgisayardan ve telefonlardan uzak spor yaparak geçirdiklerinin altını çizdi.