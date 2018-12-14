Futsalda Millilerin Rakipleri Belli Oldu

2020 Dünya Kupası ön eleme grubunda mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde milliler, F Grubu'nda Bosna Hersek
, İsviçre
ve İskoçya ile eşleşti.
Grup maçları, 29 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22- 29 Ekim
2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası elemelerine katılacak.
Ay-yıldızlılar, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'nda Rusya
ve Hırvatistan
'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde ise Sırbistan
ve Fransa
'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.
12 Eylül- 4 Ekim
2020 tarihlerinde finalleri düzenleyecek Litvanya
, 2020 Futsal Dünya Kupası'na direkt katılacak.
14 Aralık 2018 Cuma 10:51