Futsalda, Özel İbrahim Yücel Başarısı

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Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları, okullar arası düzenlenen Futsal müsabakalarında İl birinciliğini kazandı.2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Okullar arası spor müsabakalarında Futsal da Özel İbrahim Yücel İlköğretim Okulları takımı gurup karşılaşmalarında 3 maçın tamamını kazanarak 1. olarak bir üst tura çıkmayı başardı.Okul yönetimden yapılan açıklamada da, "Takım ruhunu sahaya yansıtan öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA