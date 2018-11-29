Future Talks Farklı Sektörlerden Önemli İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

28 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen programda konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, okulların bilgiyi üretime dönüştürebilmede mentörlük edecek bir sisteme dönüşmesinin gerekli olduğuna vurgu yaparak, "Okulların rolü değişecek. Kodlama bilmeyenler geleceğin mesleklerinde söz sahibi olamayacak" dedi.

Bahçeşehir Kolejinin katkılarıyla gerçekleştirilen FutureTalks 2018'de geleceğin neler getireceği ele alındı. Programda "Dijital Nesli Neler Bekliyor?" konusunu ele alan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: "Dijital bir dünyadayız. Sürekli bir değişim halindeyiz. 15 yıl önceki meslekler, programlar bugün baktığımızda çok farklı bir boyutta. Dönüşüm çok keskin bir biçimde devam ediyor. Bizler de bir eğitim kurumu olarak en önemli rolü üstleniyoruz. Bu bağlamda da sadece kendimizle kalmayıp, tüm paydaşları bir araya getirelim diye Webrazzi ile birlikte FutureTalks'un ilkini düzenledik. Bu etkinliği düzenlemekteki temel amacımız; teknolojiyle birlikte mevcut mesleklerin yerine gelecek olan yeni mesleklere müfredatımızı ve eğitim sistemimizi adapte edip, gençlerimizi analitik düşünen bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

"Türkiye'nin tüm dezavantajlı bölgelerine "kaliteli eğitimi" taşımayı hedefliyoruz"

Teknolojinin sağladığı tüm imkânları okullarında öğrencilerine sunduklarını belirten Yücel, teknolojiyi Türkiye'nin tüm dezavantajlı bölgelerine taşıyarak, kaliteli eğitimi ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini söyledi. Okulların bilgiyi üretime dönüştürmesi noktasında rolünün değişeceğini de vurgulayan Yücel: "Okullarımızda teknolojinin tüm imkânlarını kullanıyoruz. Teknolojiyi dezavantajlı bölgelereulaştırmayıve kaliteli eğitimle ülkemize daha fazla katkı sağlamayı istiyoruz. Bunu tek başımıza yürütmekten ziyade girişimci paydaşlarımızla bir mentörlük sistemi geliştirmemiz şart.Bu noktada okulların rolü değişecek.Okullar bilgi aşılayan binalar olmaktan çıkarak, bilgiyi üretime dönüştürebilecek bir sistem anlamında mentörlük edecek" dedi.

"Dijital evrimin tam ortasındayız"

Dijitalleşmenin hayatımızın her yerinde olduğunu dile getiren Yücel, "Şu anda dijital evrimin tam ortasındayız ve bu dönüşüme tanıklık ediyoruz. Biz ilkokuldayken en büyük deneyimiz pamuktan fasulye üretmekti. Şimdi ise yapay zekadan, VR'lardan, kodlamadan bahsediyoruz. Öğrencilerimiz artık kendi robotlarını üretiyorlar. Ülkemizi dünyada temsil ediyorlar. Yeni doğan çocuklar neredeyse ellerinde tablet ile doğacaklar.Bundan 15 yıl önce biri çıkıp 12-13 yaşında bir çocuğun çekeceği bir videonun 6 milyon izleneceğini söylese muhtemelen hiçbirimiz inanamazdık. Ama şimdi pek çok kanaldan bu gerçekleşebiliyor" diye konuştu.

"Okullar keskin bir dönüşüm yaşayacak"

Okulların geleceği konusundaki fikirlerini paylaşan Yücel: "İlerde okullar kesinlikle evrilecekve misyon değiştirecek. Okullar çocuklara sadece bilgi aktaran binalar olmayacak. Öğretmenlerin de rolü artacak. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay ancak asıl önemli olan bu bilginin nasıl kullanacağı. İşte bu noktada öğretmenler yol gösterici olacak. Robotların, teknolojinin öğrencilere öğretemeyeceği birlikte yaşama kültürü, iletişim, kendisinden farklı olana saygı duyma gibi değerleri öğretmenler çocuklarımıza öğretecek. Bunun yanı sıra şu anda üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerimiz üniversiteden mezun olduğu zaman günümüzdeki mesleklerin yüzde 65'i olmayacak. Bu nedenle sadece var olan müfredatla değil çağın gerekliliklerine uygun olarak da çocukları geleceğe hazırlamalıyız" dedi.

Hüseyin Yücel'in ardından Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin başarılı robotik takımı INTEGRA 3646 üyelerinden Ekin Şenvardarlı ve Elif Naz Demirci yaptıkları projeleri anlatan eğlenceli bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, kızların her işte başarılı olacaklarını vurguladıkları sunumunun ardından Leyla Alaton'u sahneye davet ederek birlikte projeler gerçekleştirmek üzere sözleştiler.

Leyla Alaton: "Sosyal medyanın hızı karakterime uyuyor"

Programda gerçekleştirdiği söyleşide dijital adaptasyondan bahseden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton:"Dijital iletişimden ilk başta korktum. Ancak sosyal medyanın hızının karakterime çok uyduğunu gördüm. Sosyal medya en çok öğrendiğim ve bilgilerimi paylaştığım bir ortam. Sosyal medya ile dünyadaki bilgi birikimi sürekli yukarı çıkıyor. Nitekim zararlarından korunmak için dozunu ayarlamak lazım" dedi. Alaton, şirketlerin dinamikleşmesi için yöneticilerin genç mentörlerle çalışmasının gerekli olduğunu da söyleyerek, "Şirketlerde esneklik sağlamak lazım. Gençler kendilerinden daha tecrübeli olanlara mentörlük yapmalı ve onlarla birlikte çalışmalı" dedi.

Programa katılarak, gençlere ilham olacak bilgi ve tecrübelerini aktaran ünlü isimlerden,Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, Seri Girişimci Hakan Baş, Mastercard Dijital Ürünler Direktörü Hakan Tatlıcı, Dijital Bankacılık Platformu ininal CEO'su Ömer Suner, MasterCard Avrupa Pazarlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ve Şef, Televizyon Programcısı ve Girişimci Arda Türkmen, Alemşah Öztürk veManibux Kurucusu Canan Bayrak,YouTuberAbdü Yılmaz, Ruhi Çenet, Merve Özkaynak, BAU Next Direktörü Mehtap Naz Algül gerçekleştirdikleri sunumlarla geleceğe dair öngörülerini paylaştı.