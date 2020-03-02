Fütüristler, 2040 yılında organik kalabilmeyi konuştu

Geçen sene '2040 Yılında Mutlu Olmak' konusu ele alınan 1 Mart – Gelecek Günü'nde bu yıl dünyadan ve Türkiye 'den etkinliğe konuşmacı olarak katılan, konusunda uzman fütüristler "2040 Yılında Organik Olmak" üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Ray Kurzweil'in öne sürdüğü gibi 2045 yılında insan ile makineyi zeka ve beceri yönünden ayırt etmeye 5 kala ne kadar biyolojik insan kalacağımızı, robotlarla sosyal ilişkilerimizi, bizimle konuşan, bizi anlayan cihazların sürekli çevremizde olmasının etkilerini, artırılmış insan ile modifiye edilmemiş insanın toplumdaki yerini şimdiden senaryolaştırıp, olumlu gelecek seçeneklerini bulup çıkartan ve bunun farkındalığı için çalışan fütürizm, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de daha fazla ilgi görmeye başladı.

"BUGÜNDEN GELECEĞE HAZIRLANMAYAN TOPLUMLAR, HAZIRLANANLAR KARŞISINDA İŞE YARAMAZLAR"

Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, 1 Mart Dünya Gelecek Günü etkinliği hakkında; 'Dünya ile birlikte düzenli olarak kutladığımız bu günü özellikle gençlerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü 120 yıla uzayacak ömürlerde onların geleceğine daha çok odaklanmalıyız. Bugünden hazırlanmayan toplumlar, hazırlıklı olanların karşısında işe yaramaz varlık kümeleri haline gelme riski var. Buna çözüm yollarının fütürizmle öğretilebilir kavramlar olduğunu anlatmaya çalışıyoruz' dedi.

"ZAMANLA BİRBİRİMİZE DOKUNMAYI UNUTACAĞIZ"

Haliç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise"Gelecekte okul denen şey elbette olmayacak", "İnsanların sanal olarak sosyalleşmesi artarken, fiziksel olarak bir araya gelmeleri azalacak" ve "Zamanla birbirimize dokunmayı unutacağız" gibi açıklamaları ile dikkat çekici bir konuşma yaptı.

Londra Fütüristler Birliği Başkanı David Wood, yazdığı kitabın konusu olan 'Sürdürülebilir Aşırı Bolluk' konusunda yaptığı konuşmada insanlığı bekleyen olumlu potansiyele dikkat çekti. 21. Yüzyıl ile birlikte gelen teknolojileri ve bilimin akıllı kullanıldığında nasıl avantaja dönüştüğünü anlattı.

Bilinçli İş ve Yaşam Tasarımcısı Rudy de Waele ise bugün bütünsel insanlıktan ne anladığımızı, gelecekte neye evirileceğini anlattı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu gelecekteki eğitim, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Araştırmaları Merkezi'nden Doç. Dr. Altan Çakır içine girdiğimiz büyük veri çağı, Acıbadem Ar – Ge Birim Sorumlusu Dr. Cihan Taştan DNA tabanlı gelecek, bir sivil toplum kuruluşu olan Good4Trust.org'un kurucusu Dr. Uygar Özesmi de geleceğin organik ekonomisi konularındaki görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Psikiyatr ve psikoterapist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, 2040'ta hala insan kalabilmek için değişimden korkmamamız gerektiğini söyledi. Dr. Ayşegül Çoruhlu, bundan 20 yıl sonraki beslenme ile bedenimizi nasıl koruyacağımızı anlattı. Turkcell, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, geleceğin yaşamımıza hangi teknolojilerle girmeye başladığına ve nasıl süreceğine dikkat çekti.

'Dijital Gelecekte İnsan Kalmak', '24 Soruda Dijital Dönüşüm' gibi pek çok kitabın yazarı Mustafa Acungil, makinelerle bütünleşik yaşam olan hibrit dünyada yaşamın kolay ve güç yanlarına vurgu yaptı.