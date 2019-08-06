FuzulEv'in erken teslim kampanyası bayrama uzatıldı

FuzulEv, temmuz ayında başlattığı erken teslim kampanyasını müşterilerden gördüğü yoğun ilgi nedeniyle bayrama kadar uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FuzulEv, Kurban Bayramı'na özel yüzde 20'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

FuzulEv temmuz ayında başlattığı erken teslim kampanyasını müşterilerinin yoğun ilgisi nedeniyle Kurban Bayramı'na kadar uzattı.

Erken teslim kampanyası ile vatandaşların yüzünü güldüren şirket, kampanya kapsamında ev almak isteyenleri, 40, 80, 100, 120, 160, 180 ve 240 kişilik gruplar halinde bir araya getirerek 1- 31 ay arasında yaptığı teslimatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Kaynak: AA