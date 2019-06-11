11.06.2019 12:20
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Fuzuli Caddesi 1 günlüğüne trafiğe kapatılıyor

Fuzuli Caddesi 1 günlüğüne trafiğe kapatılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada asfaltlama çalışması nedeniyle Fuzuli Caddesinin 1 günlüğüne araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada asfaltlama çalışması nedeniyle Fuzuli Caddesinin 1 günlüğüne araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak asfaltlama çalışması nedeniyle, 11 Haziran Salı günü saat 19.00'dan - 12 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Fuzuli Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Fuzuli Caddesinin geçici süreyle araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları halinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Güncel