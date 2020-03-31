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G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

31.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:02
G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı - Ekonomi

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