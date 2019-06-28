28.06.2019 09:54
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G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
Kaynak: DHA
Dünya
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G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI
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