28.06.2019 09:54
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G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı

G-20 Liderler Zirvesi Japonya

Kaynak: DHA
Dünya

Son Dakika Haberleri
09:55 Putin, Trump ile görüştü
09:53 G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
09:53 G-20 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
09:52 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı
09:48 Putin, Trump ile görüştü
09:37 Trump'tan Putin'e: ABD seçimlerine müdahale etme
09:22 G20 Liderler Zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde başladI