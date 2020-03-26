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G-20 liderleri telekonferans ile korona salgınını görüşecek

20 ülkelerinin liderleri, bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda korona virüsü ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.

26.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:19
G-20 liderleri telekonferans ile korona salgınını görüşecek
G-20 ülkelerinin liderleri, bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda korona virüsü ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

G-20 ülkelerinin liderlerinin TSİ bugün 15.00'de bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecekleri açıklandı. Toplantıda dünyayı alarma geçiren korona virüsü pandemisi ve salgınla mücadelede izlenecek yol haritasını ele alması beklenen liderlerin ayrıca salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini de tartışacakları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı telekonferansta, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G-20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan'ın eşlik edeceği açıklandı.

Abe destek isteyecek

Erteleme kararı verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı toplantıda gündeme getireceği öğrenilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ise G-20 liderlerinden yeni süreç hakkında destek isteyeceği öğrenildi.

Maliye bakanları görüşmüştü

İnsan sağlığı kadar küresel ekonomi için de risk haline gelen korona virüsü pandemisi geçtiğimiz günlerde G-20 ülkelerinin maliye bakanları tarafından masaya yatırılmış, gerçekleştirilen telekonferansa merkez bankası temsilcilerinin de katıldığı belirtilmişti. Toplantının ardından G-20 liderlerinin de önümüzdeki günlerde bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecekleri duyurulmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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