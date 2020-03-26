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G-20 liderleri telekonferans ile koronavirüs salgınını görüşecek

20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.

26.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:42
G-20 liderleri telekonferans ile koronavirüs salgınını görüşecek
G-20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››G-20 liderleri telekonferans ile koronavirüs salgınını görüşecek - Ekonomi

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