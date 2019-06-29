29.06.2019 13:08
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G-20 Zirvesi'nde yapılan ikili görüşmeler ve öne çıkan konular

G-20 Zirvesi

Japonya'da yapılan G-20 Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump'ın bir araya gelişinin yanı sıra bazı ikili görüşmeler de yapıldı. Zirvede öne çıkan görüşmeleri ve başlıkları derledik.

Japonya 'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nde Türkiye 'yi yakından ilgilendiren F-35 ve S-400 konularının dışında uluslararası gündemi işgal eden birçok başlık liderler tarafından yapılan ikili görüşmelerde ele alındı.

Zirvede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump , Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'a görüşme teklifinde bulunan Trump'ın açıklamaları ile Putin ve Salman'ın petrol üretimi hakkındaki görüşmeleri gibi G-20 Zirvesi'nde öne çıkan başlıklar şöyle Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com
s 400 , donald trump , japonya , g 20 , Dünya

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