G-20 Zirvesinden çıkan mesajlar olumlu

Küresel sağlık, iklim değişikliği, küresel ekonomik dengesizlikler, ticaret ve jeopolitik gerilimlerin ele alındığı zirve ABD-Çin ve ABD- Türkiye liderlerinin bir araya gelmeleri açısından önem taşımaktaydı. S-400 teslimatı öncesi ABD ve Türkiye liderlerinin görüşmelerinden olumlu mesajlar çıkarken S-400 teslimatının ardından ABD'nin yaptırımlarla ilgili daha ılımlı tavrı ve farklı opsiyonlar düşündüklerini açıklamaları söz konusu S-400/F-35 gerilimine yönelik endişeleri yatıştırabilecek bir gelişme oldu. Diğer taraftan ABD-Çin liderlerinin görüşmelerinde ticaret müzakerelerine devam edileceği konusunda uzlaşıldığı açıklanırken ABD'nin şuanda Çin'e yönelik ek tarife adımı atmayacağı bildirildi. Bu olumlu gelişmelerle yeni haftada risk iştahındaki artış ile birlikte küresel borsalar ve Borsa İstanbul 'da alış ağırlıklı seyir gözlemlenebilir.

USDTRY… TL Üzerindeki S-400 Baskısı Azaldı… TL varlıkları üzerinde baskı yaratan S-400 gerilimine yönelik endişeler, G-20 zirvesinde ABD-Türkiye liderlerinin olumlu görüşmeleri ile ortadan kalkarken, USDTRY paritesi yeni haftaya TL'deki pozitif fiyatlamalar öncülüğünde düşüş eğilimi ile başladı. Diğer yandan global büyümedeki yavaşlama ve ticaret savaşlarının yarattığı endişe ile ekonomik aktiviteyi desteklemek adına faiz indirimine hazır olduklarını açıklayan FED'in Beyaz Saray ekonomi sözcüsünün yakın zamanda faizleri indireceğini öngördüğünü açıklaması Temmuz ayındaki faiz indirim ihtimalini yeniden kuvvetlendirdi. Söz konusu konjonktürde Dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerinde temkinli olurken, G-20 zirvesinde ABD-Çin liderlerinin görüşmelerinin olumlu geçmesi ve ticaret müzakerelerine devam kararı alınması ile söz konusu baskının kalktığını ve toparlanma eğiliminin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ülke risk primimizdeki düşüşün devam etmesi, mevcut durumda TL varlıklarındaki baskının azalması ile paritede TL lehine fiyatlamalar öne çıkabilir.

EURTRY… TL'deki Pozitif Fiyatlamalar İle Düşüş Eğiliminde… Ülke risk primimizdeki düşüşün devam etmesi ve TL varlıklar üzerindeki baskının azalmasıyla TL'deki pozitif fiyatlamalar öne çıkarken, parite yeni haftaya 6.49 seviyesinden düşüş eğilimi ile başladı.

EURUSD… Dolar Güçlendi, EURUSD Sert Düştü… Dolar Endeksi'nin Düşüş Eğilimi İle Yukarı Yönlü… ABD-Çin liderlerinin G-20 zirvesinde bir araya gelerek ticaret müzakerelerine devam kararı almalarının ardından Dolar endeksi haftaya yükselişle başladı. Sabah saatleri itibariyle 96.5 seviyesine yükselen Dolar endeksine paralel olarak EURUSD paritesinde 1350 desteğini aşağı yönlü kırarak 1320 seviyelerine geriledi. Dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi paritenin aşağı yönlü seyrini ivmelendirebilir. Ancak bugün açıklanacak ABD PMI verilerinin beklentileri karşılayamaması durumunda parite de bir miktar toparlanma gözlemlenebilir.

XAUUSD… Ticaret Müzakerelerine Geri Dönülmesi İle Ons Altın Değer Kaybetti… G-20 zirvesinde ABD-Çin liderlerinin görüşmeleri olumlu geçerken, ticaret müzakerelerine devam edileceği ve ABD'nin Çin'e ek tarife adımını durdurduğunun açıklanması küresel piyasalardaki endişeleri azaltarak, zayıf risk iştahındaki toparlanmayı destekledi. Jeopolitik gerilimler ile yükselen değerli maden ticaret müzakerelerine yeniden dönülmesiyle yeni haftaya satıcılı seyirle başladı.

GLDGR… Kur ve Ons Altındaki Düşüş İle Geriledi… TL varlıklarındaki pozitif fiyatlamalar ile gerileyen kur ve G-20 zirvesinde ABD-Çin ticaret müzakerelerine yeniden dönüldüğünün açıklanması ile değer kaybeden Ons Altına paralel olarak gram altın haftaya aşağı yönlü eğilim ile 254 seviyesinden başladı.

BRENT… OPEC Toplantısı Öncesi Üretim Kısıntılarına Devam Beklentisi İle Yükseldi… Bugün başlayacak OPEC toplantısı öncesi G-20 zirvesinde bir araya gelen Rusya Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin görüşmelerde OPEC toplantısında üretim kısıntılarına yılın ikinci yarısında da devam etmesine yönelik oy vermede anlaştıkları açıklandı. Yalnızca 6 ay değil 9 ay üretim kısıntılarına devam edilebileceğinin açıklanması üzerine OPEC toplantısından anlaşmaya devam edilebileceği beklentileri arttı. ABD-Çin ticaret müzakerelerine devam edileceğinin açıklanması ve OPEC toplantısında üretim kısıntılarına devam kararı alınacağı beklentileri ile Brent petrol haftaya yükselişle başladı.

S&P500…Ticaret Müzakerelerine Devam Edilmesinin Pozitif Etkilerini Görebiliriz… G-20 zirvesinde ABD-Çin yetkililerinin görüşmesi olumlu geçerken, ticaret müzakerelerine devam edileceği ve ABD'nin şuan için Çin'e ek tarife adımı atmayacağı belirtildi. Piyasalarda müzakerelerin yeniden başlamasının pozitif etkilerini yeni haftada gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte FED faiz indirimi için beklentilerin yeniden Temmuz ayındaki toplantıda yoğunlaşması hisse senetlerinin alıcılı seyrini destekleyebilir.